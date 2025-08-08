В США девочка умоляла учителей не отпускать ее домой, а после погибла от пыток

В Аризоне от издевательств со стороны отца и его сожительницы умерла 10-летняя девочка. Перед гибелью она просила учителей не отпускать ее домой, но те не смогли добиться защиты для ребенка, сообщила газета The Mirror .

Девочку без признаков жизни нашли 27 июля на шоссе в Холбруке. Служба экстренной помощи доставила ее в медицинский центр Little Colorado в Уинслоу, затем самолет санитарной авиации переправил в детскую больницу Финикса. Через три дня пациентка скончалась от кровотечения.

Судя по травмам, школьница умерла от издевательств. Она была покрыта синяками, сильно истощена, на пальцах ног не хватало ногтей.

«[Имелись признаки] физического насилия над ребенком, сексуального насилия и пыток», — заявил прокурор в суде.

Полиция арестовала отца девочки, 32-летнего Ричарда Батиста, и его подругу, 29-летнюю Аницию Вудс. Их обвинили в убийстве дочери и издевательствах над двумя ее младшими братьями.

Дядя погибшей и представитель школы, где они учились, обвинили власти в халатности. Незадолго до убийства дети умоляли не отправлять их домой. Учителя 12 раз звонили в департамент детской безопасности Аризоны, но чиновники ничего не сделали.

Представитель департамента ответил, что на горячую линию поступили только пять звонков, и лишь в одном случае имелись основания для расследования. Инспектор приходил в школу лишь однажды.

