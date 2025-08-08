В США девочка умоляла учителей не отпускать ее домой, а после погибла от пыток
В Аризоне от издевательств со стороны отца и его сожительницы умерла 10-летняя девочка. Перед гибелью она просила учителей не отпускать ее домой, но те не смогли добиться защиты для ребенка, сообщила газета The Mirror.
Девочку без признаков жизни нашли 27 июля на шоссе в Холбруке. Служба экстренной помощи доставила ее в медицинский центр Little Colorado в Уинслоу, затем самолет санитарной авиации переправил в детскую больницу Финикса. Через три дня пациентка скончалась от кровотечения.
Судя по травмам, школьница умерла от издевательств. Она была покрыта синяками, сильно истощена, на пальцах ног не хватало ногтей.
«[Имелись признаки] физического насилия над ребенком, сексуального насилия и пыток», — заявил прокурор в суде.
Полиция арестовала отца девочки, 32-летнего Ричарда Батиста, и его подругу, 29-летнюю Аницию Вудс. Их обвинили в убийстве дочери и издевательствах над двумя ее младшими братьями.
Дядя погибшей и представитель школы, где они учились, обвинили власти в халатности. Незадолго до убийства дети умоляли не отправлять их домой. Учителя 12 раз звонили в департамент детской безопасности Аризоны, но чиновники ничего не сделали.
Представитель департамента ответил, что на горячую линию поступили только пять звонков, и лишь в одном случае имелись основания для расследования. Инспектор приходил в школу лишь однажды.
