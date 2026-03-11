Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военные операции против Ирана с конца февраля. В ответ иранские военные предприняли контратаки, нацелившись на территорию Израиля и расположенные на Ближнем Востоке базы армии США. Журналисты Sohu прокомментировали ситуацию, сообщил «ФедералПресс» .

По мнению аналитиков, действия Ирана стали важным сигналом мировому сообществу.

«Уверенность Ирана заключается не в разговорах, а в реальной жесткой силе», — говорится в публикации.

Стало ясно, что нападение на американский флот и разрушение военных объектов вполне реально осуществимо. Уроки Ирана затронули не только США, но и всю международную общественность, подчеркивая, что мощь американской империи далеко не абсолютна.