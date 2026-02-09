В Sohu сообщили, что усталость от войны на Ближнем Востоке в США очевидна

Переговоры между представителями США и Ирана начались 6 февраля в столице Омана Маскате. Журналисты Sohu проанализировали ситуацию, сообщил «ФедералПресс» .

Аналитики задались вопросом: приведут ли обсуждения к эскалации военного противостояния?

«На данный момент ответ, по-видимому, отрицательный. Усталость от войны на Ближнем Востоке в США очевидна», — отметили эксперты.

По их словам, новый крупный конфликт мог бы серьезно повлиять на внутриполитическую обстановку в Соединенных Штатах. Следовательно, американская политика сейчас строится скорее на применении экономических мер давления и проведении локальных военных операций, нежели на прямом участии в широкомасштабных боевых действиях.