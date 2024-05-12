В Сан-Франциско бомжам стали раздавать бесплатную водку | 360°

Мир 12 мая 2024, 00:18 В Сан-Франциско бомжам стали раздавать бесплатную водку Freepik

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Власти Сан-Франциско устроили раздачу бесплатного пива и водки бездомным алкоголикам в рамках малоизвестной пилотной программы. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.

Авторы статьи указали, что «алкогольную программу» создали в Сан-Франциско четыре года назад. Ее цель — оказывать помощь бездомным, которые из-за чрезмерного употребления спиртного становятся одними из самых активных пользователей экстренных служб.

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По мнению экспертов, такие меры помогают «держать людей подальше от отделений неотложной помощи, тюрем или моргов».

Чиновники общественного здравоохранения посчитали, что Сан-Франциско сэкономил 1,7 миллиона долларов за шесть месяцев за счет сокращения количества вызовов экстренных служб. Траты на эти цели составили пять миллионов долларов.

А вот в Лос-Анджелесе власти предложили бороться с бездомными необычным способом. Жители Корейского квартала установили на пешеходных улицах булыжники. Бездомные ставили здесь палатки, а валуны больше не позволили это сделать.