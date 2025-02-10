«В подходящее время». Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

Трамп: встреча с Путиным пройдет в подходящий момент

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести личную очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «в подходящее время». Об этом американский лидер сообщил журналистам во время поездки в Луизиану.

«Думаю, что провел бы встречу с Путиным в подходящий момент, в правильное время», — сказал он.

Трамп не стал уточнять конкретные детали вероятных контактов с Путиным.

«Я не хочу об этом говорить. Если мы и разговариваем, то я не хочу рассказывать вам о беседах слишком рано», — добавил он.

Президент США отметил, что его главная цель — положить конец «гибели молодых людей» и закончить конфликт.

Ранее стало известно, что Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по теме завершения конфликта на Украине. Беседе с ним состоялась вечером в пятницу, 7 февраля.