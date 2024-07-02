В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза

В ООН призвали Россию не вмешиваться в работу спутниковых систем ЕС и Украины

Фото: РИА «Новости»

Международный союз электросвязи ООН сообщил о серии помех в работе спутниковых систем в Европе и на Украине и обвинил в них Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коммюнике.

Франция, Нидерланды, Швеция, Люксембург и Украина жаловались на перебои в спутниковом вещании в течение последних нескольких месяцев. Они утверждали, что помехи не только прерывали работу телеканалов, но и создавали опасность для движения самолетов в небе.

По утверждению МСЭ, помехи исходили от наземных станций, расположенных «в районе Москвы, Калининграда и Павловки». Союз также заявил, что запрашивал комментарий у российских властей, однако не получил ответа.

В своем коммюнике МСЭ призвал Россию «прекратить умышленные вредоносные помехи» и присоединиться к расследованию.

Ранее МИД Финляндии обвинял Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива.

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