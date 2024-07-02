В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза
В ООН призвали Россию не вмешиваться в работу спутниковых систем ЕС и Украины
Международный союз электросвязи ООН сообщил о серии помех в работе спутниковых систем в Европе и на Украине и обвинил в них Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коммюнике.
Франция, Нидерланды, Швеция, Люксембург и Украина жаловались на перебои в спутниковом вещании в течение последних нескольких месяцев. Они утверждали, что помехи не только прерывали работу телеканалов, но и создавали опасность для движения самолетов в небе.
По утверждению МСЭ, помехи исходили от наземных станций, расположенных «в районе Москвы, Калининграда и Павловки». Союз также заявил, что запрашивал комментарий у российских властей, однако не получил ответа.
В своем коммюнике МСЭ призвал Россию «прекратить умышленные вредоносные помехи» и присоединиться к расследованию.
Ранее МИД Финляндии обвинял Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива.