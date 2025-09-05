В офисе генсека ООН прокомментировали письмо России о Буче

Обращение России к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по ситуации в Буче будет передано государствам — членам Генассамблеи и Совета Безопасности. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов.

Он пояснил, что при поступлении запроса от любого государства-члена документ подлежит распространению. При этом Дюжаррик подчеркнул, что позиция ООН по Буче «никоим образом не изменилась» и напомнил, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское постпредство при ООН направило Гутерришу письмо с критикой в адрес организации за затягивание ответа на запрос Москвы. По ее словам, после обращения в сентябре 2024 года Россия получила официальный ответ только в июле 2025 года и он «не стоил и бумаги».