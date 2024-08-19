В немецкой дочерней компании «Почты России» начались обыски и допросы

В дочерней компании «Почты России» в Германии — RusPost GmbH — начались обыски. Это следует из пресс-релиза Центрального управления обеспечения соблюдения санкций (ZfS), передало РИА «Новости» .

«[ZfS] с утра сегодня приводит в исполнение решение уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства в отношении двух компаний в Берлине и проводит обыски в их офисах», — заявили в публикации для журналистов.

В районе Темпельхоф-Шенеберг оцепили здания, в которых опрашивают сотрудников. Данные об обысках также подтвердили агентству в «Почте России». Там объяснили, что доставку из-за рубежа организуют в штатном режиме, ограничения в работе RusPost GmbH не затронут интересы клиентов.

Ранее обвиненный в шпионаже в пользу России немецкий солдат заявил, что хотел отправить РФ военную информацию об украинском конфликте. Он объяснил свой поступок тем, что чувствовал угрозу ядерной войны, в которую может перерасти ситуация на Украине.