Комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут управляемым взрывом. Владеющая недвижимостью компания Bally’s Corporation сообщила, что на этом месте планирует построить стадион.
«В ожидании одобрения Bally’s Corporation и Oakland A’s планируют провести памятное мероприятие утром 9 октября, в рамках которого Fireworks by Grucci покажет впечатляющий фейерверк с использованием дронов, а в 2:30 утра взорвется Tropicana», — сообщил представитель компании.
По информации Bally’s Corporation, 22-этажная башня Tropicana Club и 22-этажная стальная башня Paradise должны рухнуть в результате одного взрыва.
На Кипре проводят проверку из-за слухов, что президент Украины Владимир Зеленский выкупил отель-казино на окраине Кирении. Власти страны отрицают причастность украинского лидера к владению казино.
В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana
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