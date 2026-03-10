Sohu: Россия ответила на многолетние провокации США через поддержку Ирана

Россия ответила Соединенным Штатам на многолетние провокации поддержкой Тегерана. На это указало китайское издание Sohu .

«Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против России. <…> В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле „око за око“», — заявили авторы статьи.

Китайское издание напомнило, что Вашингтон выразил беспокойство тем, что Россия предоставляет Ирану разведданные, которые исламское государство использует для атак по американским военным базам.

Ранее стало известно, что США связывались с российской стороной для обсуждения этого вопроса. Белый дом потребовал перестать предоставлять Тегерану информацию.