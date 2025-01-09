В Китае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России

Управление по надзору за рынком в Шанхае выявило 47 магазинов с поддельной продукцией из России. Об этом сообщило агентство China News Service .

Выяснилось, что торговые точки, позиционирующие себя как магазины российских товаров и набирающие популярность среди покупателей в Китае, реализовывала продукцию без необходимой документации. Количество товаров, импортированных из России, в этих точках оказалась небольшим.

«Проверки были сосредоточены на квалификации продавцов, рекламных вывесках и происхождении товаров. Было установлено, что несколько магазинов работают без надлежащих лицензий или регистраций, и им было предписано закрыться», — рассказал источник.

Последние несколько лет интерес жителей Китая к товарам российских брендов становится все более высоким. В ноябре 2024 года на фестивале в городе Чэнду свою продукцию представила подмосковная кондитерская фабрика «Волшебница».

С 17 по 25 января в Шэньяне пройдёт фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Мероприятие состоится в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall в преддверии китайского Нового года. На ярмарке представят товары более 120 российских производителей из 40 регионов. Все желающие смогут продегустировать и приобрести продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла.