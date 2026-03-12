В Иране пообещали уничтожить Израиль в ближайшее время

В заявлении к Международному дню Иерусалима иранская армия заявила о скором униточжении Израиля и связала это с будущим созданием независимого палестинского государства. Об этом сообщило агентство Fars .

Военные Ирана отметили, что вместо Палестины должно появиться толерантное и мультирелигиозное государство.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — подчеркнули в заявлении.

День Аль-Кудс, или День Иерусалима, Иран учредил в 1979 году в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права. Каждый год его отмечают в последнюю пятницу месяца Рамадан.

Ранее армия обороны Израиля сообщила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране. Объект использовали для развития возможностей по разработке ядерного оружия