В Ираке рухнул американский самолет-заправщик KC-135

Штаб получил информацию об аварийной ситуации с участием двух самолетов в дружественном воздушном пространстве на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость». Один КС-135 потерпел крушение, второй благополучно приземлился.

«Это произошло не в результате вражеского огня или огня по своим. <…> Спасательные работы продолжаются», — сообщили военные.

О развертывании десятков самолетов-заправщиков в зоне ответственности CENTCOM на Ближнем Востоке издание Responsible Statecraft сообщало в середине февраля, до начала ударов по Ирану. Большинство из них — KC-135 Stratotanker производства компании Boeing. Эти воздушные суда используются для дозаправки истребителей в воздухе.

Название «Эпическая ярость» получила военная операция США и Израиля в Иране. Ее цель, по словам госсекретаря Марко Рубио, заключается в разоружении иранского режима.