В Индонезии назвали успех России в атомной энергетике примером для страны

Успехи России в сфере атомной энергетики стали образцом для подражания. Об этом заявил зампред Народной консультационной ассамблеи Индонезии Эдди Супарно. Его слова опубликовали на сайте парламентского органа.

«Благодаря развитию атомной энергетики Россия продемонстрировала свой прорыв в области возобновляемых источников энергии во всем мире, и это служит примером для Индонезии для развития подобных технологий», — отметил Супарно.

Особое внимание он уделил российским модульным АЭС от Росатома. Их надежность проверили временем. Также Супарно добавил, что надеется на тесное партнерство стран в этом направлении.

Ранее Росатом заявил о готовности расширить поставки урана в США.