Ганчев: Украина может получить без обмена только участок земли метра на два

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что руководство Украины может получить только участок земли «метра на два» и без обмена.

«За все преступления, которые совершило украинское политическое руководство <…> все, что они могут получить — причем абсолютно даром, без какого-либо обмена — это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину», — отметил Ганчев.

Он подчеркнул, что «хотелки» и мечты, озвученные Зеленским, не имеют значения.

Ранее Зеленский заявил, что не исключает прямого обмена территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он приводить не стал.

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в ответ предложил украинскому лидеру перечитать роман «Двенадцать стульев», авторы которого были уроженцами русской Одессы.