В Германии спасатели устроили соревнования по числу погибших за смену

Bild: немецкие спасатели соревновались по числу погибших за смену

Сотрудники спасательной службы в Германии устроили соревнования по числу погибших за смену. Об этом сообщила газета Bild .

Участниками «мероприятия» стали работники Reinoldus. Служба находится в городе Унна. Трофей доставался сотруднику, который за суточную смену фиксировал наибольшее количество смертей.

Ситуация получила огласку благодаря анонимному сообщению одного из представителей Reinoldus. Участники соревнований отметили, что не праздновали гибель людей — передаваемый трофей был наградой за переживания на смене. Руководство заявило, что сделает все для пресечения подобных состязаний в будущем.

Ранее житель немецкого города Бремерхафен пообещал зарезать на рождественской ярмарке любого, кто похож на араба. Мужчину задержали правоохранители.