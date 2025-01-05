В Германии 11 человек пострадали от распыления едкого газа в ТЦ

Более десятка человек пострадали в результате распыления неизвестного едкого газа в торговом центре в Германии. Об этом сообщило издание Bild .

По данным издания, неизвестный мужчина распылил из аэрозоля газ в аптеке одного из торговых центров в Тюрингии. После этого он сбежал с места происшествия. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализировали.

После происшествия в торговом центре по тревоге подняли полицию и пожарных, сообщило издание MDR. Пожарная служба исключила техническую неисправность, пояснив, что в аптеке был распылен газ. Полиция проводит расследование, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай до этого произошел в городе Нордхаузене. Там неизвестные также распылили газ раздражающего действия, но только в магазине женской одежды. В тот день у 50-летней и 20-летней женщины возникли проблемы с дыханием, им оказали помощь парамедики.

Прошлой осенью финские пограничники распылили газ против группы людей на границе с Россией.