В Азербайджане зафиксировали масштабные перебои с интернетом

На всей территории Азербайджана 21 августа наблюдаются серьезные сбои в работе интернета. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Местные интернет-провайдеры разослали гражданам SMS-уведомления, подтвердив наличие технических проблем и пообещав в кратчайшие сроки восстановить стабильное подключение.

Перебои продолжаются более получаса. Компетентные структуры проводят расследование причин случившегося, его результаты доведут до общественности.

В конце прошлого месяца председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговли Владимир Гутенев высказался по поводу ограничения интернета в России, назвав подобные меры необходимыми ради безопасности населения.