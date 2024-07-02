Устали все. В США высказались о конфликте на Украине

Уилкерсон: Зеленский устал от конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Конфликт на Украине необходимо заканчивать, поскольку от него устали как на Западе, так и в Киеве. Об этом отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«И Зеленский, и Запад пришли к выводу, что нам пора заканчивать. Вероятно, уже сейчас обсуждают сроки», — сказал он.

Уилкерсон выразил уверенность, что усталость от конфликта испытывают и в США. По его словам, эти же чувства разделяет и Европа. Только разумный взгляд на вещи, добавил отставной офицер, может привести к возможному прекращению огня.

Зеленский ранее заявил, что Россия и Украина могут начать диалог по урегулированию части вопросов в ближайшее время. По его словам, руководство подготовит документ для переговоров и передаст его российской стороне.

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