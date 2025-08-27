Упрямство Украины разозлило Трампа. Насколько хватит выдержки ЕС?

Политолог Блохин: Украина зависима от ЕС после отказа США от финансирования

Заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансовой поддержки Украины и угрозы санкциями стали демонстрацией усталости и раздражения от упрямства киевского режима, который всячески саботирует переговорный процесс. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он подчеркнул, что без поддержки США украинские власти оказались в полной зависимости от Европы и с риском экономического коллапса, если терпение и этого спонсора иссякнет.

«Без США потеряется половина всей финансовой помощи, которая получала Украина. Европа пытается реализовать компенсацию этих потерь, но уже сейчас видно, что это сложно. Когда эти возможности исчезнут, то Украину ждет экономический коллапс», — заявил Блохин.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на все стоящие угрозы, Украина продолжает демонстрировать политическую близорукость и упрямство, фактически отталкивая от себя последние страны, которые еще оказывают ей поддержку.

Президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении финансирования Украины. Он пояснил, что теперь все американские вооружения закупают европейские члены НАТО, которые по своему усмотрению передают его ВСУ.

Президент США добавил, что не отказался от желания урегулировать продолжающийся конфликт и ради этого готов ввести пошлины против Украины, если она не пойдет на переговоры с Россией.