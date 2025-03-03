Уолтц предупредил Украину о небезграничных терпении и кошельках США

Терпение и кошельки США «не безграничны», и Украине следует начать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не воспользовался шансом укрепить экономические отношения с американской стороной на поколение вперед.

Конфликт на Украине не может затягиваться дальше, так как это путь в никуда, добавил Уолтц.

«То, что мы услышали [на встрече президента США Дональда Трампа c Зеленским], — это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так», — подчеркнул он.

По его словам, украинская сторона не показала готовность обсуждать даже временное прекращение огня.

Ранее Трамп провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой телефонной беседы стали пути урегулирования украинского конфликта. Венгерский премьер сообщил, что американский лидер во время встречи с Зеленским отстаивал дело мира.