Умер немецкий полицейский, сопровождавший кортеж Орбана

Полиция Германии сообщила о смерти полицейского, сопровождавшего кортеж Орбана

Фото: РИА «Новости»

Немецкий полицейский, который сопровождал кортеж венгерского премьера Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, погиб в ДТП. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию и немецких журналистов.

«В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице», — сказано в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Также в этой аварии пострадал 27-летний сотрудник правоохранительных органов. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Аварию спровоцировал водитель. Он не заметил, что дорога была перекрыта и столкнулся с двумя мотоциклами полицейских. В тот момент блюстители порядка сопровождали кортеж Орбана. Сам премьер-министр не пострадал.

Ранее в Дании неизвестный напал на премьера страны Метте Фредериксен. По данным агентства Ritzau, он подошел к ней на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил.

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