Мир 10 мая 2024, 09:56 Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти Антонов: Украина стала лабораторией Запада по уничтожению исторической памяти РИА «Новости»

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Стараниями оппонентов России Украина превратилась в лабораторию по уничтожению исторической памяти. В стране умудрились «перевоспитать» целое поколение. Как сообщило РИА «Новости», на это указал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат обратил внимание на наращивание усилий по искажению событий Второй мировой войны. Запад пытается пересмотреть ее итоги, ставя по итогам «псевдоисследований» Советский Союз рядом с гитлеровской Германией. Дошло до того, что между жертвами и палачами ставят знак равенства, мемориалы разрушают, а над могилами отдавших жизнь за мир солдат и офицеров глумятся.

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«Наши геополитические оппоненты, по сути, превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет», — сказал Антонов.

Людей, подчеркнул посол, заставляют отказываться от корней и общих героев ради того, чтобы натравить их на Россию. Дипломат призвал не допустить повторения ошибок прошлого.

Общей задачей Антонов назвал борьбу за мир и безопасность. Он также указал на то, что ростки коричневой чумы дали бурные всходы не только на Украине, но и в ряде стран Европы. Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников необходимо пресекать, подчеркнул Антонов.

«Уверен, что проводимая нашей страной специальная военная операция расставит все на свои места. Мы победим», — заключил посол.