Украина пригрозила Израилю отменой безвизового режима

Украина введет ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на «недружественные» шаги ближневосточной страны. Об этом написало посольство Украины в Израиле на своей странице в соцсетях.

В диппредставительстве сообщили, что с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, в том числе украинцы, должны подать заявление на пребывание до 90 дней.

«Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — сказано в посте.

В ответ дипломаты пригрозили введением аналогичных требований для граждан Израиля, в том числе, паломников, которые ежегодно посещают Украину. В то же время посольство написало, что власти страны открыты к диалогу с Израилем.

Паломники-хасиды ежегодно посещают Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила раввина Нахмана — основателя брацлавского хасидизма.

В августе 2023 года Украина уже угрожала Израилю отменой безвизового режима и закрытием границ для паломников-хасидов в ответ на депортацию украинских туристов. Об этом заявил посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.