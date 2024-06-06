Украина обвинила британскую газету в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило The Financial Times в работе на Россию

Минэнерго Украины считает, что британская газета The Financial Times работает на Россию. Заявление ведомства процитировало издание «Страна.ua».

В ходе конфликта Украина потеряла более половины мощностей, вырабатывающих электроэнергию. Последние удары по объектам инфраструктуры стали разрушительными, поэтому «зимой жителям страны придется проводить большую часть дня без электричества».

«Статья The Financial Times под названием „Россия уничтожила более половины энергетики Украины“ имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер», — отметили в публикации.

По мнению Минэнерго Украины, утверждения о «жизни в холоде и темноте» распространяют для того, чтобы посеять панику и страх среди украинцев. В министерстве отметили, что в статье журналисты FT смешивают правдивые и ложные сведения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщил, что в результате ударов ВС России объекты энергетической инфраструктуры пострадали в трех регионах страны.