Украина и Грузия возобновили паромное сообщение

На Украине возобновили приостановленное в 2022 году паромное сообщение с Грузией

Паромы отправились из одесского порта Черноморск в Батуми впервые с 2022 года. Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике «Укрзализныци» Тимофей Мураховский, сообщил Telegram-канал «Украинские новости» .

«Выполнено два рейса 18 и 26 марта из порта Черноморск в порт Батуми», — уточнил Мураховский.

По его словам, на следующей неделе запланировано провести третий рейс. Он подчеркнул, что первые два парома выпустили в море в условиях информационной тишины.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил возобновление отношений с Россией в будущем и предупредил об этом соотечественников. По мнению финского лидера, серьезное обсуждение этого вопроса начнется после того, как прекратится конфликт на Украине.