Уголовное дело завели на хоккеистов в Биробиджане после матча с командой ФСБ

Уголовное дело завели в Биробиджане на пять игроков хоккейной команды «Тафгай». Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, под уголовное преследование спортсмены попали за драку во время матча с хоккеистами из сборной регионального управления ФСБ.

Встреча прошла весной в столице Еврейской автономной области. В какой-то момент игры эмоции захлестнули хоккеистов, и началась драка. После матча организаторы соревнований дисквалифицировали пять игроков «Тафгая», а затем их отправили в тюрьму на 15 суток и выписали штраф.

В начале июня на хоккеистов уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти», у троих из них взяли подписку о невыезде. Суд в Биробиджане 30 сентября примет решение по мере пресечения подозреваемых.

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