Ученый Троянов назвал «сказками» заявления Китая о планах добывать уран из морской воды

Согласно новостным источникам, ученые из Китая нашли новый способ извлекать уран из морской воды — более дешевый и эффективный по сравнению с предыдущими методами. Однако научный руководитель Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ) Владимир Троянов на площадке форума «Земляне» выразил сомнения в перспективах добычи урана из океана. Об этом написала «Газета.Ru» .

«Не надо верить заявлениям, что мы будем добывать уран из морской воды. Это сказки», — заявил он.

Троянов считает, что существующих технических запасов хватит на 50–70 лет, после чего атомная энергетика станет лишь эпизодом в истории человечества. По его мнению, будущее отрасли связано с реакторами на быстрых нейтронах, которые могут обеспечить человечество энергией на две-три тысячи лет.