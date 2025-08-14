Ученый РАН Тишков указал на выгоду РФ от сделки по добыче редкоземов на Аляске
Заключение соглашения о разработке месторождений редкоземельных металлов на Аляске могло бы принести пользу обеим сторонам — России и Соединенным Штатам. Такую точку зрения выразил руководитель исследовательского подразделения Института географии РАН Аркадий Тишков, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, извлечение полезных ископаемых, разбросанных по всей Земле, представляет собой сложный технологический процесс, требующий международного партнерства и крупных инвестиций.
Тишков упомянул, что территория Аляски богата всеми видами редкоземельных ресурсов планеты, что обусловлено уникальной природной обстановкой Тихоокеанского вулканического кольца с активной вулканической деятельностью.
Как напомнил специалист, президент РФ Владимир Путин ранее делал предложение американским партнерам о совместном освоении российских запасов редкоземельных элементов.