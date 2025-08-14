Ученый РАН Тишков указал на выгоду РФ от сделки по добыче редкоземов на Аляске

Заключение соглашения о разработке месторождений редкоземельных металлов на Аляске могло бы принести пользу обеим сторонам — России и Соединенным Штатам. Такую точку зрения выразил руководитель исследовательского подразделения Института географии РАН Аркадий Тишков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, извлечение полезных ископаемых, разбросанных по всей Земле, представляет собой сложный технологический процесс, требующий международного партнерства и крупных инвестиций.

Тишков упомянул, что территория Аляски богата всеми видами редкоземельных ресурсов планеты, что обусловлено уникальной природной обстановкой Тихоокеанского вулканического кольца с активной вулканической деятельностью.

Как напомнил специалист, президент РФ Владимир Путин ранее делал предложение американским партнерам о совместном освоении российских запасов редкоземельных элементов.