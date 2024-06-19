Ученый РАН Асмолов: визит Путина в КНДР является элементом создания альтернативной системы мирового порядка

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что визит президента России Владимира Путина в КНДР важен не только для развития двусторонних отношений, это элемент создания некой альтернативной системы мирового порядка.

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство — это, если мне не изменяет память, высший уровень отношений в современной российской классификации. И здесь отношения Москвы и Пхеньяна… как бы перепрыгнули через несколько ступенек», — сказал он.

Асмолов считает, что Москва, Пекин и Пхеньян оказались объединены в «тактический союз» перед лицом угрозы со стороны Запада. При этом ученый добавил, что развитие партнерства между странами может быть осложнено необходимостью для России соблюдать санкции в отношении КНДР, ранее введенные Совбезом ООН.