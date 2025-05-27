Ученый Кыласов назвал программу Эрдогана по борьбе с ожирением социальным унижением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал масштабную кампанию по снижению уровня ожирения среди населения — людей взвешивают прямо на улице. Ситуацию прокомментировал ученый-антрополог, доктор культурологии Алексей Кыласов в беседе со « Свободной прессой ».

По мнению эксперта, подход турецких властей выглядит довольно сомнительно и может восприниматься гражданами как форма принуждения. Специалист подчеркнул, что подобную инициативу нельзя назвать эффективной мерой для улучшения демографической ситуации, и вряд ли граждане получат какую-либо реальную помощь вроде бесплатного медицинского обслуживания или занятий спортом.

«Видимо, он (Эрдоган — прим. ред.) решил так поправить рухнувшую в его 20-летнее правление демографию, приняв за чистую монету известную байку о том, что лишний вес снижает позывы к половым актам у мужчин и готовность забеременеть у женщин», — высказался ученый.

Кыласов назвал программу социальным унижением по внешним признакам, которая усугубляет проблему дискриминации из-за лишнего веса.