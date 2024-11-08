Ученый Хорольская: экс-министр финансов ФРГ Линднер добивался распада правящей коалиции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 6 ноября отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Какие цели преследовал уволенный глава ведомства, рассказала научный сотрудник ИМЭМО РАН Мария Хорольская в беседе с RT.

Эксперт напомнила об инициативе Линднера с радикальным планом реформ. Таким образом он сознательно добивался распада правящей коалиции, пояснила ученый.

«Отверг отказ от долгового тормоза и предложил перевыборы в январе. Но перевыборы в январе, простите, — это уже досрочный распад коалиции», — отметила специалист.

Хорольская пояснила, что Линднер не принял предложение с компромиссным вариантом.

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