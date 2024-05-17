Ученый Федоров: жители Новой Каледонии хотят оставаться в составе Франции, но это не устраивает борцов за независимость | 360°

Мир 17 мая 2024, 11:28 Ученый Федоров: жители Новой Каледонии хотят оставаться в составе Франции, но это не устраивает борцов за независимость

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал ситуацию в Новой Каледонии, куда накануне были переброшены французские войска для стабилизации ситуации на архипелаге.

Новая Каледония является особой территориальной единицей в составе Франции, во время референдумов в 2018-м, 2020-м и 2021-м годах большинство жителей высказались за то, чтобы остаться французской частью, однако это не устраивает борцов за независимость, сказал ученый.

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Эксперт также указал на сложившиеся в Новой Каледонии социально-экономические проблемы. Сейчас местные предприятия по добыче никеля находятся в сложной ситуации, поскольку цена на этот металл значительно упала. Скорее всего, этот фактор и разозлил ту часть населения, которая связана с данной отраслью.