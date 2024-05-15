Ученый Эйсмонт: специалисты Boeing совершили недопустимую ошибку при создании Starliner | 360°

Мир 15 мая 2024, 16:43 Ученый Эйсмонт: специалисты Boeing совершили недопустимую ошибку при создании Starliner

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал на глубинные проблемы проектного характера в создании космического корабля CST-100 Starliner. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».

По его мнению, специалисты Boeing совершили серьезную ошибку при разработке устройства. Речь идет о дефектах топливного клапана, которые привели к отсрочке запуска корабля.

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Ученый добавил, что компания теряет репутацию и возможных заказчиков, ведь соответствующая технология была создана более 50 лет назад.