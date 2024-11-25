Ученый Биткова: победа Джорджеску на выборах в Румынии вряд ли приведет к улучшению отношений с РФ

Старший научный сотрудник сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова рассказала, какие последствия ждут Россию, если президентское кресло в Румынии займет Кэлин Джорджеску. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, победа политика на выборах вряд ли приведет к потеплению отношений с РФ. Курс европейского государства не изменится, отметила ученый.

«Джорджеску представляет возможности Румынии и традиции ее политики. Поэтому даже в случае его победы совершенно точно считаю, что не будет в ближайшем будущем улучшения отношений с Россией», — высказалась Биткова.

Она также подчеркнула, что не уверена в возможностях Джорджеску выиграть во втором туре голосования.