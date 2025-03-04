Ученые назвали подъем почвы в Италии признаком скорого извержения вулкана

Ученые встревожены тем, что на дне итальянского озера Фузаро показались руины древнеримской виллы, которая была затоплена из-за сейсмических процессов около 2000 лет назад. Это может свидетельствовать о движении магмы или геотермальных жидкостей в недрах земли, рассказал сайт kp.ru .

Супервулкан Кампи Флегрей находится недалеко от озера Фузаро. Его кальдера тянется на 14 километров. Миллионы человек живут в непосредственной близости от вулкана. Ученые из Итальянского НИИ геофизики и вулканологии сообщают, что регистрируют движение расплавленной магмы и обнаруживают признаки того, что почва под вулканом слабеет.

Исследования показывают, что выбросы от извержения Кампи Флегрей, произошедшего примерно 40 тысяч лет назад, достигли Прибалтики, накрыв по пути Черное море, Южную и Восточную Европу. По мнению ученых, это было самое сильное извержение в Европе за последние 200 000 лет. Оно могло погубить местных неандертальцев, вызвав изменение климата.

По словам профессора РАН и директора Минералогического Музея имени А. Е. Ферсмана РАН Павла Плечова, супервулкан извергается примерно раз в 20-25 тысяч лет. Если он взорвется сейчас, то последствия могут быть катастрофическими для всей Европы. Извержение Кампи Флегрей может разбудить Везувий, расположенный рядом.