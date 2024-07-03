Ученые из Университета Монаша обнаружили следы древнейшего ритуала в австралийской пещере

Ученые из Университета Монаша обследовали пещеру Клоггс в штате Виктория и обнаружили там два сооружения, которые могут быть свидетельствами древнейшего культурного ритуала человечества. Об этом сообщил сайт Nature Human Behaviour.

Сооружения представляли собой небольшие очаги, из которых торчали деревянные палки. Обе веточки были намеренно обработаны человеческой рукой. Ученые установили схожесть ритуала с тем, что практиковался коренной группой гунайкурнаи вплоть до недавнего времени.

Как сообщил «Мир 24», ритуальное заклинание было направлено на причинение вреда другому человеку.