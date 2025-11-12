Участник «Другой Украины» Коваленко назвал Кличко одним из самых ярых противников Зеленского

Предложение мэра Киева Виталия Кличко о снижении мобилизационного возраста на Украине вызвано двумя основными факторами. Об этом рассказал председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

К первой причине эксперт отнес нехватку ресурсов, ко второй — приближающиеся выборы в 2026 году, которые создают политические риски для действующей власти.

«Теперь все политики, которые планируют выдвигаться на этих выборах, с удовольствием будут подталкивать [Владимира] Зеленского и всю его команду в пропасть, в которую Зеленский сейчас летит очень быстро», — отметил аналитик.

Коваленко назвал Кличко одним из самых ярых противников Зеленского, отметив его стремление навредить главе киевского режима.