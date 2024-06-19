Убийства Кожина и Цицаги осудили в Международной федерации журналистов
IFJ-EFJ осудила убийства российских журналистов Кожина и Цицаги
Международная и Европейская федерация журналистов решительно осудила убийства оператора НТВ Валерия Кожина и военного корреспондента информационного портала News.ru Никиты Цицаги. Заявление об этом появилось на официальном сайте IFJ-EFJ.
«Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки дрона в ходе продолжающихся боев. Ранее Валерий Кожин <…> также погиб в результате обстрела у Горловки 13 июня», — указали представители федерации.
Там же подчеркнули, что IFJ-EFJ осуждает случившееся и призывает провести оперативное расследование гибели журналистов.
Готовившие репортаж Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев попали под удар украинского беспилотника в Горловке. Оба получили тяжелые ранения. Через несколько часов Кожин скончался в больнице.
Никита Цицаги погиб 16 июня при атаке беспилотников в районе Никольского монастыря под Угледаром.