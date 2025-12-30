У Зеленского возникли проблемы со здоровьем после визита в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило украинское издание «Новости.LIVE».

Во вторник, 30 декабря, издание опубликовало аудиозапись беседы Зеленского с журналистами. Во время ответа на один из вопросов представителя СМИ украинский президент стал кашлять.

«Извините, немного простыл», — сказал он.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась во Флориде 28 декабря. Украинскому лидеру оказали в Соединенных Штатах куда менее пышный прием, чем российскому президенту Владимиру Путину на Аляске. По информации западной прессы, это обидело главу киевского режима.