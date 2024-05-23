«У меня мечта». Кадыров рассказал, что хочет сделать с Зеленским

Кадыров заявил о желании посадить Зеленского в подвал в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал про свою мечту. Она относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал чеченский лидер в беседе с телеканалом RT.

Кроме того, он назвал бессмысленной поддержку Украины со стороны западных стран. По мнению Кадырова, Россия все равно одержит победу в конфликте.

Ранее Кадыров напомнил украинским военным, как спасти свою жизнь. Самый эффективный способ — это сдаться в плен. Политик отметил, что с каждым днем число тех, кто сложил оружие, будет увеличиваться.

Помимо этого глава Чечни показал видео беседы российского бойца с военнопленным. Выяснилось, что украинца мобилизовали, хотя на его иждивении была мать-инвалид. У мужчины появился шанс позаботиться о родительнице, когда он сдался в плен.