Турэксперт Прасов: пока рано говорить об отмене бронирования путешествий в Турцию

Масштабные протесты из-за ареста мэра Стамбула, который был главным оппонентом Эрдогана на предстоящих выборах, вызвали вопрос о безопасности пребывания россиян в Турции. Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с радио Sputnik отметил, что пока рано говорить об отмене бронирования путешествий в Турцию — с начала протестов прошло мало времени.

«В Стамбуле есть определенные волнения, но все-таки это все происходит мирно. Понятно, что может градус враждебности вырасти. Насколько эти волнения будут масштабными, станет понятно в ближайшие недели», — сказал эксперт.

Прасов подчеркнул, что те россияне, которые летят через Стамбул транзитом, наблюдают за ситуацией, но пока не реагируют на происходящее и не отменяют свои поездки. А тем, кто планирует поездку именно на курорты, еще рано беспокоиться, поскольку период высокого сезона ещё не наступил.

Ранее Генеральное консульство России в Стамбуле призвало россиян избегать мест массового скопления людей в связи с протестами в городе.