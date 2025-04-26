Турчанка подала на развод с мужем после землетрясения
Жительница Турции подала на развод после землетрясения из-за звонка мужа маме
В Стамбуле женщина подала на развод с мужем после землетрясения. Об этом в социальной сети X сообщил адвокат Эргюн Казаныр.
Сразу после катаклизма женщина не смогла дозвониться до супруга, потому что в это время он разговаривал с матерью.
После землетрясения женщина с ребенком спустилась из дома во двор и с трудом связалась с супругом, который пообещал скоро приехать. После этого гаджет жительницы Стамбула разрядился окончательно.
Когда мужчина вернулся, турчанка увидела, что сразу после землетрясения он звонил не ей, а матери, которая живет в одноэтажном доме в Дюздже в 200 километрах от Стамбула.
В итоге клиентка заплатила за услуги адвоката 250 тысяч лир и заявила, что не намерена жить с человеком, который не считает ее приоритетом.
Днем ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,3. Очаг залегал на глубине семи километров.