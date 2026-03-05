Турагент Сименюра заявила, что авиасообщение с ОАЭ из России сохраняется, несмотря на нестабильность

Туристы, путешествующие в Объединенные Арабские Эмираты из России, могут не переживать о массовых отменах авиарейсов. Турагент Айсылу Сименюра заявила URA.RU , что распоряжение об официальной приостановке перелетов отсутствует.

Как отметила специалист, отдельные авиакомпании предлагают клиентам гибкость в изменении дат вылета или возврат билетов без штрафных санкций. Полностью запрет на рейсы введен лишь до 4 марта, и его не планируют продлить. Вывозные рейсы продолжаются, включая компанию Air Arabia до середины марта.

Некоторые туристические операторы начинают снимать путевки на даты позже 9 марта, однако окончательное решение о продолжении ограничений пока не принято. Рынок осторожничает с массовыми отказами туров, опасаясь возможных убытков при внезапном восстановлении полетов. Текущие изменения зависят от конкретной ситуации и индивидуальных условий каждой авиакомпании и оператора, заключила эксперт.