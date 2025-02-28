Президент Владимир Зеленский хочет получить максимальные выгоды для себя за счет украинцев. Об этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале.

Он напомнил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режим «летит на ковер» в Великобританию.

«С Лондоном он ведь тоже умудрился подписать какое-то тайное соглашение, которым на 100 лет отдает в пользование Британии полезные ископаемые, инфраструктуру, порты, АЭС, газо- и нефтепроводы», — написал Дубинский.

Политик выразил уверенность, что западные лидеры действуют в интересах своих стран, в отличие от Зеленского. Он лишь усугубил конфликт и не смог при возможности заключить мир. Поэтому украинскому лидеру осталось лишь продать все, что осталось в обмен на личные гарантии.

«Продает цинично», — заключил Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что проведет встречу с Зеленским 28 февраля. Ожидается, что они подпишут соглашение по природным ресурсам. Условия сделки уже согласовали.