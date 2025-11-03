Цены на газ в Европе выросли на 19% за 10 месяцев 2025 года

За первые 10 месяцев 2025 года стоимость газа в европейских странах увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru , ссылаясь на показатели лондонской ICE.

Так, 13 октября страны Европейского союза начали отопительный сезон. К этому времени они смогли заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) на 83%, хотя в предыдущем году этот показатель достигал 95%.

К 1 ноября из хранилищ уже было израсходовано более 1,8 миллиарда кубических метров газа. При этом до наступления зимы европейские ПХГ должны быть заполнены на 90% в соответствии с требованиями Еврокомиссии.