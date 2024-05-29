«Царьград»: контакты РФ с Северной Кореей помогут решить вопрос с нехваткой рабочей силы

Приезжие из Средней Азии все чаще становятся инициаторами конфликтных ситуаций. Однако некоторые российские чиновники продолжают выступать за ввоз иностранцев из-за нехватки рабочей силы. Какие существуют пути решения проблемы, рассказал «Царьград».

Так, контакты с РФ пытается наращивать Северная Корея, которая преследует цели «оживления» экономики после пандемии и западных санкций. По мнению экспертов, именно граждане этой страны смогут прийти на смену другим приезжим.

КНДР рассматривает такой вариант как возможность социальной поддержки и канал пополнения валюты. Оттуда в Россию будут отправлять не случайно набранных работников, а подготовленных специалистов.

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