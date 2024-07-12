TRT Haber: Турция планирует стать членом ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляцию выступления турецкого лидера вел телеканал TRT Haber.
Сейчас республика имеет статус государства-наблюдателя в ШОС. Вопрос присоединения к шанхайской пятерке Эрдоган уже обсуждал с Россией и Китаем.
Отмечается, что президент Турции принял участие в саммите ШОС в Астане 3–4 июля. Он заявил о стремлении развивать отношения с РФ и КНР в рамках организации, сообщила «Национальная служба новостей».