TRT Haber: Турция планирует стать членом ШОС

Сейчас республика имеет статус государства-наблюдателя в ШОС. Вопрос присоединения к шанхайской пятерке Эрдоган уже обсуждал с Россией и Китаем.

Отмечается, что президент Турции принял участие в саммите ШОС в Астане 3–4 июля. Он заявил о стремлении развивать отношения с РФ и КНР в рамках организации, сообщила «Национальная служба новостей».