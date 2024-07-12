TRT Haber: Турция планирует стать членом ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляцию выступления турецкого лидера вел телеканал TRT Haber.

Сейчас республика имеет статус государства-наблюдателя в ШОС. Вопрос присоединения к шанхайской пятерке Эрдоган уже обсуждал с Россией и Китаем.

Отмечается, что президент Турции принял участие в саммите ШОС в Астане 3–4 июля. Он заявил о стремлении развивать отношения с РФ и КНР в рамках организации, сообщила «Национальная служба новостей».

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Скорая помощь — под рукой. Как спасает жизни мобильное приложение «112 МО» в Подмосковье

«Вызывает трепет». Эксперты о новом пешеходном мосте в центре Москвы

Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

Сорвать маски. Зачем блогеров-тысячников заставят рассказать о себе РКН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте