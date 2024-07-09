Три человека погибли при крушении самолета Cessna C182 в США

В американском штате Северная Каролина потерпел крушение самолет Cessna C182 с тремя пассажирами на борту. Все они погибли, сообщил сайт USA Today.

По предварительным данным, крушение произошло в воскресенье, место аварии обнаружили только на следующий день. Обломки самолета нашли в горах.

Как сообщил сайт kp.ru, сейчас сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте проводят тщательное расследование крушения.