Три человека погибли при крушении самолета Cessna C182 в США
В американском штате Северная Каролина потерпел крушение самолет Cessna C182 с тремя пассажирами на борту. Все они погибли, сообщил сайтUSA Today.
По предварительным данным, крушение произошло в воскресенье, место аварии обнаружили только на следующий день. Обломки самолета нашли в горах.
Как сообщил сайт kp.ru, сейчас сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте проводят тщательное расследование крушения.
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