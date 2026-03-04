Три американских F-15 сбили в Кувейте по ошибке

Над Кувейтом сбили по ошибке три американских истребителя F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети Х .

«В 23:03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury, потерпели крушение над Кувейтом из-за предполагаемого инцидента с „дружественным огнем“», — подчеркнули представители командования.

Там также уточнили, что пилоты живы, они успешно катапультировались, их состояние стабильное. Сейчас ведется расследование причин произошедшего.

Утром 2 марта портал News 18 опубликовал видеозапись крушения американского истребителя F-15 рядом с городом Эль-Джахра. Позже Министерство обороны Кувейта сообщило о падении нескольких военных самолетов США на территории страны.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана. В этот день израильская армия атаковала несколько иранских городов, включая Тегеран, назвав удары превентивными.

Ранее американский лидер Дональд Трамп описал худший сценарий развития конфликта с Ираном. Он опасается, что к власти может прийти кто-то, «кто будет таким же плохим, как предыдущий».